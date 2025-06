Sorpreso a vagare nudo per strada: fermato dalla Polizia costretta ad usare il taser

- Advertisement -

RICADI (VV) – Momenti di tensione a Santa Domenica di Ricadi, nel Vibonese, dove un cittadino comunitario è stato arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’uomo, completamente nudo, è stato segnalato mentre vagava, con fare aggressivo, lungo la Strada Provinciale 22, tentando di fermare i veicoli in transito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante di Tropea che, dopo averlo seguito in un terreno adiacente, hanno cercato inutilmente di instaurare un dialogo. Alla luce del comportamento sempre più violento, i poliziotti hanno chiesto l’intervento del 118 e, per contenerlo in sicurezza, sono stati costretti a utilizzare il taser in dotazione.

Il soggetto è stato successivamente affidato ai sanitari per gli accertamenti clinici del caso. Oltre all’arresto, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, atti osceni in luogo pubblico e rifiuto di fornire le proprie generalità. Su disposizione della Procura di Vibo Valentia, l’uomo è stato rilasciato per consentire l’avvio di trattamenti sanitari adeguati.