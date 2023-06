Sorpreso a spacciare boccette di metadone, arrestato 33enne

CARLOPOLI (CZ) – I carabinieri durante un normale servizio di controllo del territorio svolto nella Frazione Castagna del comune di Carlopoli hanno sorpreso un uomo di 33 anni, già gravato da precedenti penali, a cedere tre boccette contenenti metadone ad un sessantenne, che in cambio gli aveva consegnato 50 euro. Il metadone è generalmente utilizzata nei centri di recupero per tossicodipendenti per consentire agli stessi di uscire gradualmente dal tunnel della droga ma spesso è commercializzato illegalmente. Il 33enne non ha opposto resistenza ed è stato arrestato mentre l’acquirente, il 60enne, è stato invece segnalato alla competente Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro.

