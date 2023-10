Sorpresi ‘con le mani nel sacco’: arrestati in 4 con oltre 20 chili di marijuana

CAULONIA (CR) – Sono ben 23 i chili di marijuana che nei giorni scorsi i militari della stazione carabinieri di Caulonia Marina e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” hanno sequestrato a carico di quattro uomini, di età compresa tra i 30 e i 70 anni, originari di Caulonia e del vibonese.

Nelle ore precedenti al loro arresto, gli uomini erano stati osservati attentamente nei pressi di un casolare, in località Pezzolo di Caulonia, intenti a spostare furtivamente dei grandi sacchi di plastica. Inconsapevoli della presenza dei militari, mentre si stavano allontanando per nascondere i sacchi altrove, sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. Nella loro disponibilità i 23 chili circa di marijuana pronta per essere suddivisa in dosi da destinare al mercato illegale dello spaccio di stupefacenti.

Poiché colti nella flagranza del reato, per i quattro è stato inevitabile l’arresto. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria tre di loro si trovano attualmente in carcere, mentre uno è agli arresti domiciliari.