Soccorsi 40 migranti, erano su una piccola imbarcazione in vetroresina. Uno di loro presenta gravi ustioni

ROCCELLA JONICA (RC) – Nuovo sbarco questa mattina nel porto di Roccella Jonica, dove sono approdati 40 migranti, tutti uomini di nazionalità bengalese, soccorsi in mare dalla Guardia Costiera. Il gruppo viaggiava su una piccola imbarcazione in vetroresina, intercettata a circa 170 miglia dalla costa calabrese. Uno dei migranti presenta ustioni agli arti inferiori e superiori, causate dal contatto con carburante usato per i motori fuoribordo.

Dopo il trasferimento sulla motovedetta, i migranti sono stati sbarcati a Roccella e sottoposti a controlli sanitari e di identificazione, prima di essere affidati ai volontari della Croce Rossa. Sono stati sistemati nel Centro di prima accoglienza attrezzato nell’area portuale. Con questo arrivo, salgono a nove gli sbarchi registrati a Roccella negli ultimi tre mesi.