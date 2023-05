VIBO VALENTIA – L’intervento condotto dal Nucleo Operativo della Compagnia di Vibo Valentia, dai carabinieri di Briatico e dallo Squadrone Cacciatori di Calabria nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata, hanno rinvenuto un fucile da caccia, calibro 28, privo della prevista matricola e corredato di ventisette cartucce.

L’arma, in perfette condizioni, era stata smontata e ogni sua parte occultata in una parte diversa dell’abitazione per renderne più difficoltoso il rinvenimento e, probabilmente, nella speranza che i vari pezzi non venissero riconosciuti come parte di arma da fuoco. La Procura che ha coordinato l’intera attività ha disposto, come di consueto, approfondimenti per accertare la provenienza dell’arma e l’eventuale utilizzo in fatti di sangue. Il detentore, dopo l’arresto, è stato ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dove dovrà rispondere di possesso di arma clandestina.