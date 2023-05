Smantellata piazza di spaccio, in carcere i fratelli del 29enne ucciso giovedì

REGGIO CALABRIA – Sono Vito e Gianluca Morelli di 37 e 40 anni, due dei tre soggetti arrestati per aver trasformato un condominio nel Rione Marconi di Reggio Calabria, di proprietà di un ente pubblico, in una piazza di spaccio al riparo dalle attenzioni delle forze dell’ordine. Entrambi, finiti in carcere, sono i fratelli di Antonio Morelli, il ragazzo di 29 anni ferito gravemente giovedì pomeriggio al Rione Marconi e morto poco dopo in ospedale dove era stato accompagnato proprio dal fratello Gianluca.

L’omicidio non è collegato a questa indagine, nell’ambito della quale il gip ha disposto gli arresti domiciliari anche per un altro indagato, Achille Mazza di 58 anni, mentre una quarta persona risulta solo indagata.

L’indagine è stata avviata in seguito a un esposto anonimo e i carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito diversi sequestri di droga trovata addosso agli acquirenti che uscivano dalla palazzina del Rione Marconi dove si erano recati per rifornirsi di sostanza stupefacente. “Gli indagati – scrive il gip nell’ordinanza – hanno dimostrato notevole professionalità nella commissione del reato, dotando l’abitazione dei Morelli di telecamere e strutture idonee a eludere i controlli delle forze dell’ordine. Inoltre, essi si sono dotati di un’organizzazione di persone non minimale, avendo contribuito al fatto almeno 4 soggetti di cui due deputati a ricevere i clienti ed hanno dimostrato di avere conseguito rilevanti profitti dall’attività illecita svolta”.