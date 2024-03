Smaltivano illecitamente rifiuti speciali: sorpresi e denunciati dai carabinieri

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri della stazione di Gallina, frazione di Reggio Calabria, hanno denunciato un 40enne ed un 65enne sorpresi a smaltire illecitamente rifiuti speciali e materiale inerte, incuranti dei danni che stavano arrecando all’ambiente. I due uomini sono stati sorpresi a bordo di un escavatore intenti ad effettuare delle operazioni di sbancamento e livellamento di un terreno privato, sito in loc. Maldariti, al fine di sotterrare e smaltire un ingente quantitativo di rifiuti in assenza di qualsiasi autorizzazione.

All’esito dell’intervento, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i due uomini per i reati di raccolta e smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione e hanno sequestrato l’area interessata ed il veicolo utilizzato per l’illecito scopo.

Nell’ultimo periodo, le segnalazioni alle Autorità di episodi di tale natura da parte di cittadini ormai stanchi di vedere il proprio territorio usurpato, hanno subito un incremento. L’Arma dei Carabinieri è impegnata costantemente, e quotidianamente, per fronteggiare questo tipo di emergenza mediante una mirata attività di contrasto ai reati ambientali, affinché ogni forma di inquinamento e di smaltimento non autorizzato di rifiuti possa essere perseguita con la massima fermezza per la salvaguardia della salute dei cittadini e la tutela dei territori.