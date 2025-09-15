HomeCalabria

Slot machine truccate per evadere i controlli: scattano sequestri, denunce e sanzioni per 80mila euro

I militari hanno portato alla luce un giro di soldi sottratti non solo ai giocatori, ma anche alle casse dello Stato, che non poteva registrare i proventi né riscuotere le relative imposte

F.B.
SEMINARA (RC) – Slot machine manomesse e scollegate dalla rete statale per sfuggire al monitoraggio e garantire introiti illeciti ai gestori. Otto apparecchi sequestrati, oltre 6.500 euro di incassi confiscati e diversi esercenti denunciati alla Procura di Palmi per frode informatica. È questo il bilacio dei controlli effettuati Carabinieri nei Comuni della Piana e dell’Aspromonte, precisamente negli esercizi commerciali di Seminara, Delianuova e Cosoleto per contrastare il gioco d’azzarlo illegale ancora diffuso e radicato.

Al fianco dei militari, gli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria, che insieme hanno passato al setaccio numerosi esercizi commerciali che hanno portato alla luce un giro di soldi sottratti non solo ai giocatori, ma anche alle casse dello Stato, che non poteva registrare i proventi né riscuotere le relative imposte.

Così oltre ai sequestri sono scattete anche le sanzioni che superano gli 80mila euro, una cifra destinata ancora a salire dopo i controlli più approfonditi che l’ADM sta svolgendo sul materiale sequestrato. Con la manomissione delle schede elettroniche delle macchinette, infatti, gli esercenti riescono ad aggirare i sistemi di sicurezza e trasformare i locali in vere e proprie casse nere, lontane da ogni controllo che si trasformano in vere e proprie truffe anche ai danni delle fasce più deboli: minorenni, anziani e persone già fragili per problemi di ludopatia.

-->
