Slot irregolari in una sala giochi, denunciato e sanzionato il titolare per 90mila euro

BOVALINO (RC) – I carabinieri in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno condotto un’importante operazione di controllo volta al contrasto del gioco d’azzardo illegale. Durante l’attività ispettiva, è stata individuata una sala giochi operante senza alcuna autorizzazione, all’interno della quale erano installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (slot machine) e strumentazioni per il gioco e le scommesse online, tutti utilizzati in modo completamente abusivo.

A rendere ancora più gravi le violazioni riscontrate, è stata l’assenza della tabella dei giochi proibiti, documento previsto per legge e fondamentale per la tutela dei soggetti più vulnerabili, in particolare i minori e le persone affette da disturbi legati al gioco patologico.

Sequestri e sanzioni

L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro penale e amministrativo di:

– 3 apparecchi AWP (slot machine),

– 1 computer,

– 3 totem per il gioco online, risultati tutti non conformi alla normativa vigente.

Le irregolarità accertate hanno fatto scattare sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 90.000 euro. Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Locri: il procedimento penale a suo carico è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.