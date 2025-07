Slot illegali, alimenti senza tracciabilità e videosorveglianza non autorizzata. Denunciati i titolar di due bar

- Advertisement -

MELITO DI PORTO SALVO (RC) – Lavoro nero, gioco non autorizzato e norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I carabinieri di Melito Porto Salvo, nel Reggino, insieme ai militari del NAS, del NIL e al personale dell’Agenzia delle Dogane, hanno svolto uno specifico servizio denunciando in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria reggina due titolari di bar siti rispettivamente nei comuni di Melito di Porto Salvo e Bova Marina per frode informatica e per installazione di sistema di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione.

Nello specifico i militari dell’Arma hanno eseguito un’ispezione accurata presso i predetti esercizi nel corso della quale:

– sono stati sequestrati 210 kg di bibite artigianali e alimenti (salumi, formaggi e preparati di carne) poiché privi di tracciabilità ed è stata riscontrata l’assenza dei cartelli di divieto di vendita di tabacchi ai minori di anni 18;

– sono state rinvenute 3 slot-machine non connesse alla rete nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con temporizzatore collegato, schede interne alterate e contestuale violazione dei sigilli;

– sono state riscontrate precarie condizioni igienico-strutturali e il mancato aggiornamento del piano di autocontrollo aziendale HACCP.

I dispositivi, l’incasso rinvenuto e gli alimenti privi di tracciabilità sono stati sottoposti a sequestro. Comminate sanzioni amministrative ai titolari delle 2 attività commerciali per un totale di 34.500 euro. A seguito delle irregolarità riscontrate, entrambi gli esercizi sono stati segnalati all’ASP di Reggio Calabria.