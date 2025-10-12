HomeCalabria

Sindrome dell’X Fragile, parte un servizio di supporto ai pazienti con la rara malattia genetica

Dal 15 ottobre un ambulatorio specializzato presso il CSM di Lamezia. L’iniziativa nasce in sinergia con le famiglie per rafforzare i LEA e garantire cure vicine e accessibili. Stop ai viaggi fuori regione

LAMEZIA TERME – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha annunciato l’attivazione di un servizio dedicato alle persone affette dalla Sindrome dell’X Fragile, una rara malattia genetica, anche conosciuta come sindrome di Martin-Bell, caratterizzata da disabilità intellettiva, ritardi nello sviluppo e disturbi della relazione. Fino ad oggi, i pazienti e le loro famiglie erano costretti a ricorrere a strutture private fuori Regione, con disagi economici ed emotivi notevoli. Ora, grazie alla sinergia tra l’ASP e le famiglie, prenderà il via un ambulatorio specializzato all’interno del Centro di Salute Mentale di Lamezia Terme, in via Sottotenente Notaro.

Il servizio

Sarà operativo a partire da mercoledì 15 ottobre, con apertura settimanale ogni mercoledì dalle 14:30 alle 17:30, e sarà gestito da personale sanitario con competenze specifiche in neuropsichiatria infantile. L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo dell’ASP di migliorare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione.

L’accesso alle visite avverrà esclusivamente tramite prenotazione CUP e sarà necessario indicare sulla ricetta i codici:

Prestazione: 93.11.B.C. (prestazione ciclica, massimo 10 sedute)
Diagnosi codificata: 759.83 (Sindrome dell’X Fragile)

Per ulteriori informazioni è attiva una mail dedicata: trattamentoxfragile@asp.cz.it

L’ASP di Catanzaro sottolinea l’importanza del dialogo con le famiglie che ha permesso di individuare le reali necessità e definire un servizio concreto e qualificato: “Ringraziamo le famiglie che ci hanno evidenziato questo problema e ci hanno aiutato nel non semplice sviluppo di questa attività, con le quali continuerà la collaborazione per co-progettare i progetti di vita”.

