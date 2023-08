Sindaco annuncia le dimissioni, lasciano 9 consiglieri su 12

STRONGOLI (KR) – Prima l’annuncio del sindaco, Sergio Bruno, di voler lasciare la carica e, a questo sono seguite le dimissioni, immediate ed irrevocabili, di nove consiglieri comunali su 12, che di fatto determineranno lo scioglimento dell’Assemblea elettiva.

E’ accaduto a Strongoli, nel Crotonese dove il primo cittadino, maresciallo dei carabinieri, aveva annunciato le dimissioni con una lettera inviata al segretario generale del Comune.

“Ho potuto constatare – aveva scritto il primo cittadino – di non disporre più del sostegno della maggioranza”. L’elezione del sindaco, che aveva ottenuto una percentuale del 49%, era arrivata dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose nel 2027 del Consiglio comunale e quasi tre anni di commissariamento. Bruno, comunque, avrebbe avuto venti giorni di tempo per rivedere la sua decisione. I nove consiglieri hanno presentato e formalizzato subito le dimissioni sottoscrivendole davanti ad un notaio e rendendole, quindi, irrevocabili.