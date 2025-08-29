HomeCalabria

SIN di Crotone-Cassano e Cerchiara di Calabria, partita la bonifica. Mancuso: «Ora occorre vigilanza e trasparenza»

Il segretario regionale della Lega Calabria esprime soddisfazione per l'avvio delle operazioni frutto di una collaborazione istituzionale ma chiede di "rendere subito operativi gli ispettori ambientali, figure fondamentali per assicurare controlli costanti"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
CROTONE – “Dopo decenni di promesse mancate e immobilismo, i camion finalmente si muovono e i rifiuti tossici cominciano a lasciare il nostro territorio: un risultato che i cittadini attendevano da troppo tempo”. Con queste parole Filippo Mancuso, segretario regionale della Lega Calabria esprime soddisfazione per l’avvio delle operazioni di bonifica del SIN di Crotone-Cassano e Cerchiara di Calabria. 

“Il mio plauso va al Commissario Straordinario Emilio Errigo, che con determinazione e coraggio ha sbloccato una situazione incancrenita, facendo prevalere l’interesse collettivo. -spiega – Questo successo è frutto anche della collaborazione istituzionale: Governo, Regione, enti locali, ARPA, ISPRA e forze dell’ordine che hanno dimostrato che, lavorando insieme, si possono finalmente raggiungere traguardi concreti”.

“Resta però un punto fermo: – chiarisce Macuso – garantire vigilanza e trasparenza. Per questo condivido pienamente l’appello di Errigo sulla necessità di rendere subito operativi gli ispettori ambientali. Figure fondamentali per assicurare controlli costanti, per proteggere i cittadini e per non ripetere gli errori del passato. La bonifica riguarda aree vitali per la città: dall’ex sito industriale alle zone urbane più sensibili, fino alle aree archeologiche di Antica Kroton”.

“Restituire questi spazi alla comunità significa ridare dignità a un territorio che ha pagato un prezzo altissimo all’industrializzazione senza regole, e aprire nuove opportunità di sviluppo sostenibile, cultura e turismo. Oggi non servono proclami, ma continuità. Il vero obiettivo – conclude – è completare il lavoro, monitorare ogni fase e restituire a Crotone un ambiente sano e sicuro. Questo è il traguardo che i cittadini meritano e che le istituzioni, insieme, devono garantire”.

