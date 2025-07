Simone Iaquinta vola al Mugello: sfiorato il primo posto per via di una penalità

- Advertisement -

COSENZA – La bandiera calabrese sventola sul circuito del Mugello. Nel corso delle gare che si sono svolte nel weekend, il pilota calabrese Simone Iaquinta si è aggiudicato un quarto e un secondo posto. Nel terzo round della Porsche Carrera Cup Italia, il pilota si è fatto notare arrivando ad essere protagonista assoluto con le sue performance in pista, arrivado ad un soffio dal primo posto. Risultati importanti, anche se “macchiati” da una penalità che però portano comunque a festeggiare perchè ora rilanciano le ambizioni di Iaquinta in campionato.

“Sono partito dalla sesta posizione – ha dichiarato Iaquinta – e già dopo il primo giro avevo capito di avere un ottimo passo. Però sapevo che sarebbe servita pazienza, perché oggi il livello del campionato è altissimo. Sono molto orgoglioso di come è andata oggi – ha raccontato – Le condizioni erano davvero difficili, più a livello di guida che di visibilità. Peccato solo per la penalità, ma oggi resta comunque una grande giornata“.

Iaquinta al Mugello: i risultati delle due gare

La prima gara del weekend “è stata segnata da un finale incandescente – raccontano dallo staff del pilota – con decisioni post-gara che hanno stravolto la classifica. Dopo una corsa combattuta, con diversi colpi di scena, Simone Iaquinta si è ritrovato quarto al traguardo”. Un importante piazzamento, dunque, per l’ottenimento punti pesanti in ottica campionato.

Le cose sono cambiate del tutto in Gara 2, quella in cui “Simone Iaquinta ha dato spettacolo – raccontano ancora dal suo staff – Partito dalla sesta posizione, il pilota calabrese del team Prima Ghinzani ha saputo interpretare alla perfezione le difficilissime condizioni della pista, resa insidiosa dalla pioggia. Con una progressione magistrale, ha superato uno dopo l’altro tutti i suoi rivali, prendendo la testa della corsa con un ritmo insostenibile per gli altri”.

Iaquinta ha sfiorato la vittoria: aveva quattro secondi di vantaggio sul secondo classificato ma le penalità inflitte nel post gara hanno cambiato lo stato delle cose. Al pilota calabrese è stata assegnata una penalità di 5 secondi per partenza anticipata al momento della ripartenza dalla safety car. Questo ha fatto retrocedere Iaquinta in seconda posizione.