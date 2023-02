Sila3Vette: la gara nei boschi cosentini per biker, podisti e sciatori. Iscrizioni ancora aperte

COSENZA – Sono in via di conclusione le iscrizioni per la Sila3Vette Winter Challenge, il più grande raid sportivo estremo dell’inverno non solo italiano, ma dell’intero Vecchio Continente stante la cancellazione della Rovaniemi150.

Dal 22 al 26 febbraio converranno a Camigliatello Silano, appassionati provenienti da ogni parte d’Italia e non solo, per correre, per sciare, per pedalare, per affrontare la sfida in compagnia del proprio cane nella manifestazione che quest’anno gode dell’esclusivo patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Tante sono le possibilità messe a disposizione per affrontare il grande appuntamento calabrese e tante sono anche le distanze tra le quali si può scegliere in base al proprio stato di forma e al proprio spirito di avventura.

Si va dal percorso “Aria” di ben 260 km, che collega le due parti del territorio della Sila, quella cosentina e quella catanzarese. Un viaggio assoluto, una scoperta di un autentico patrimonio nazionale troppo spesso dimenticato, ma anche una scoperta di se stessi e dei propri limiti. C’è poi il percorso “OVS 1947” di 140 km per 5.500 metri che si addentra attraverso borghi e villaggi abbandonati, qualcosa di realmente unico. Si porà anche optare per il tracciato “Ultra” di 80 km o quello “40 Plus” che per l’appunto è di metà distanza, infine per chi è meno allenato ma vuole provare le emozioni della Sila3Vette c’è il percorso Turist da 21 km.

Come detto i tracciati si possono affrontare a piedi, utilizzando magari le classiche ciaspole da neve, oppure in sella alle proprie Fat Bike, ossia mtb con ruote più grandi e tassellate adatte al manto bianco, oppure sugli sci da fondo. O infine correre in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Le partenze saranno scaglionate in base alle distanze: si comincerà mercoledì 22 alle ore 8:30 con la gara più lunga, i 260 km (va sottolineato come tramite i trasponder i concorrenti saranno costantemente monitorati), mentre la gara da 140 km scatterà venerdì 24 alle ore 9:00. Nel pomeriggio, alle 18:00 il via alle prove di 80 e 40 km, sabato alle 10:00 l’ultima partenza riservata al percorso di 21 km.

A poche ore dalla conclusione delle iscrizioni hanno già aderito oltre 150 concorrenti, con presenze anche da Olanda, Danimarca e Gran Bretagna. Da notare la massiccia presenza per la prova “Aria”: il viaggio attraverso l’intera Sila ha risvegliato in molti lo spirito di avventura.