Sila, si perde nei boschi durante una scampagnata con i familiari: ritrovata una 63enne

CATANZARO – Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale, distaccamento volontario di Taverna e distaccamento volontario di Girifalco, sono state impegnate dalla tarda mattinata di oggi nel comune di Taverna loc. Tirivolo per ricerca persona dispersa. Una donna di 63 anni con i familiari era in visita turistica nella zona della Sila Piccola Catanzarese quando si è allontanata dal gruppo non facendo ritorno alla propria autovettura dove l’attendevano i familiari.

Allertati i soccorsi, si sono attivate le ricerche dei vigili del fuoco con supporto del nucleo Cinofili VVF e l’intervento dell’elicottero DRAGO VF127 giunto dal Reparto Volo VVF di Bari.

Sul posto a coordinare le operazioni di ricerca personale TAS dei VVF (topografia applicata al soccorso) con Unità di Comando Locale. Alle ricerche hanno partecipato altresì Carabinieri, Guardia di Finanza ed i Volontari di Protezione Civile Angeli della Sila.

Alle ore 18:30 circa il ritrovamento della dispersa. Quest’ultima è riuscita a trovare una strada che la conduceva ad una attività di ristorazione della zona ed una volta giunta sul posto ha utilizzato il telefono di un passante, contattando i soccorritori.