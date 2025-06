Sicurezza estiva, Mancuso: «In arrivo 116 unità delle Forze dell’Ordine in Calabria, 33 a Cosenza»

- Advertisement -

CATANZARO – Un rinforzo di 116 unità delle Forze dell’Ordine è in arrivo in Calabria per potenziare i servizi di sicurezza durante la stagione estiva. L’annuncio è stato dato da Filippo Mancuso, coordinatore regionale della Lega, che ha evidenziato l’importanza strategica dell’intervento per garantire maggiore vigilanza nei mesi di maggiore afflusso turistico.

“In arrivo in Calabria 116 unità di personale delle Forze dell’Ordine a supporto delle attività di sicurezza pubblica durante il periodo estivo”, ha dichiarato Mancuso. “Nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Cosenza arriveranno rispettivamente 28, 21, 32 e 33 donne e uomini di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri, che opereranno nei territori dal 30 giugno all’1 settembre”.

Un piano che risponde direttamente al bisogno di intensificare la sicurezza in un periodo delicato, in cui la Calabria si prepara ad accogliere turisti provenienti da tutto il mondo. “Ciò rende necessaria una maggiore attenzione alla sicurezza pubblica dei cittadini e delle strade”, ha sottolineato Mancuso. Il coordinatore regionale ha inoltre ringraziato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Sottosegretario Nicola Molteni per l’ascolto delle istanze territoriali e per il supporto operativo garantito dal Viminale. “Il piano di potenziamento per i servizi di vigilanza – ha concluso Mancuso – permetterà ai calabresi di godersi le proprie città in totale sicurezza”.