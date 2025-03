Sicurezza: eseguite due misure di sorveglianza speciale e cinque Daspo

- Advertisement -

CROTONE – Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso emesse 23 misure tra Daspo, ammonimenti e fogli di via nel mese di febbraio. In particolare sono stati emessi cinque Daspo per condotte antigiuridiche in ambito sportivo, due provvedimenti di “ammonimento” nei confronti di soggetti che si sono resi autori di atti persecutori e violenza domestica, quindici “avvisi orali”, ed un foglio di via obbligatorio dal Comune di Petilia Policastro, nei confronti di un soggetto che si è reso protagonista di violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti, inibendo di farvi ritorno per un periodo di un anno.

Inoltre, nel mese di febbraio, il Tribunale di Crotone ha emesso due decreti di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno della durata rispettivamente di quattro e due anni, nei confronti di altrettanti soggetti, emersi in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso, accogliendo la relativa proposta precedentemente formulata dal Questore. Le misure adottate e proposte, rappresentano certamente il frutto della sinergica e costante azione di intensificazione dei servizi di controllo del territorio avviata sia nel capoluogo che nella provincia crotonese.