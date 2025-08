Si sente male durante un’escursione in una zona impervia, anziano salvato dai Vigili del fuoco

- Advertisement -

SERSALE (CZ) – Si è sentito male mentre era all’interno del canyon della Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe, nel territorio di Sersale, ma è stato salvato dai Vigili del fuoco. È la brutta vicenda, con lieto fine, che ha riguardato un anziano di nazionalità svizzera che nel corso del pomeriggio di oggi ha accusato un malore mentre stava eseguendo un’escursione lungo i sentieri della riserva.

Ad intervenire sul posto tramite un fuoristrada e a raggiungere l’area impevia in brevissimo tempo, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – Distaccamento di Sellia Marina insieme al personale sanitario del Suem 118 coadivuti da un vigile del fuoco originario della zona, libero dal servizio. Dopo le verifiche sanitarie di rito, l’uomo è stato trasportato in sicurezza con il mezzo dei Vigili del fuoco fino al sentiero principale, dove è stato affidato ai sanitari per ulteriori accertamenti.