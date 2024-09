Si schiudono in massa 59 tartarughine sulla spiaggia. Carabinieri e Capitaneria le proteggono

PALMI (RC) – In una di quelle che poteva sembrare una serata come le altre a Palmi, in un tratto di costa della località Tonnara, alle 22 circa di ieri, alcuni avventori dei lidi del posto hanno cominciato a notare strani movimenti in spiaggia. È bastato poco per rendersi conto di assistere ad un evento raro, ovvero la nascita di numerosi esemplari di tartarughe marine che contemporaneamente venivano alla luce, avviandosi verso il mare. I cittadini hanno avvertito quindi il 112 e sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Palmi e il personale della Capitaneria di Porto. I militari hanno raccolto 59 esemplari e li hanno accuratamente spostati nella vicina loc. “Pietre Nere”, in un tratto di spiaggia più tranquillo e al riparo dai vicini bar e ristoranti, molto affollati. Gli esemplari appartengono alla specie cosiddetta “Caretta Caretta”, meglio conosciuta come la comune tartaruga marina, classificata tuttavia a rischio “vulnerabile”. La costa italiana non è nuova a questi episodi ma non si erano finora registrati avvenimenti simili sul litorale della Costa Viola.

I militari dell’Arma e della Capitaneria di Porto, hanno infine monitorato il movimento dei piccoli verso il mare affinché avvenisse in tutta sicurezza. Anche in questi casi, l’Arma dei Carabinieri e la Capitaneria di Porto sono pronti a rispondere tempestivamente alle segnalazioni dei cittadini e ad intervenire a tutela dell’ambiente e degli animali.