Si perde nei boschi della Sila in cerca di funghi, 75enne ritrovato dai vigili del fuoco

TAVERNA (CZ) – Disavventura a lieto fine ieri pomeriggio per un anziano. L’uomo, un 75enne, era andato in cerca di funghi con due amici nei boschi della Sila Piccola in Località Buturo nel comune di Taverna. Il malcapitato, sorpreso dalla pioggia all’interno del bosco, nel tentativo di ritornare alla propria autovettura, ha perso però l’orientamento. Fortunatamente, è riuscito a trovare una zona coperta dalla rete telefonica e ad allertare i soccorsi.

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta sul posto e, individuate le coordinate geografiche del cellulare dell’uomo, ha iniziato le ricerche. Dopo ben due ore hanno raggiunto l’anziano signore che, in buono stato di salute, è stato accompagnato nella piazzola dove ad attenderlo c’erano i due amici con i quali si era avventurato alla ricerca di funghi. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli.