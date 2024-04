Si lancia tra le auto in corsa sulla Statale 106, salvato dalla Polizia stradale

CROTONE – Momenti di paura e tensione sulla statale 106 jonica, nel territorio di Crotone dove un uomo, forse in preda ad istinti suicidi e a deliri legati all’ansia ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi verso le auto in transito. L’uomo è stato raggiunto e salvato da una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti hanno incrociato l’uomo durante un servizio sul territorio il quale, tra frasi sconnesse e minacce di togliersi la vita, con uno scatto avrebbe invaso la carreggiata nell’intento di farsi investire.

In pochi secondi i poliziotti, seppure con difficoltà lo hanno afferrato e riportato a bordo strada, evitando il peggio non solo la sua incolumità ma anche per gli automobilisti che in quel momento transitavano. Il segretario generale provinciale di Crotone del Siulp, Claudio Giammarino ha commentato l’episodio: “dimostra quanto sia capillare il controllo del territorio e quanto sia utile per la sicurezza dei cittadini, tanto in città quanto sulle strade extraurbane, ecco perché, gli investimenti sulla sicurezza non debbano essere solo uno slogan, ma debbano essere concretizzati attraverso dei gesti che permettano al cittadino di percepire la sicurezza a 360 gradi”.