Si fingono carabinieri per truffarla, vittima una ragazza. Rubati denaro e gioielli

CATANZARO – Vittima dei sedicenti carabinieri, che non indossavano la divisa, una giovane residente in via Buccarelli a Catanzaro. Secondo quanto emerso due persone, spacciandosi per militari ma senza uniforme, avrebbero citofonato all’appartamento della giovane, dichiarando che un suo parente aveva necessità di denaro a seguito di un incidente.

Una truffa che spesso viene compiuta ai danni di persone anziane e sole. La giovane però ha aperto la porta di casa ai due falsi carabinieri che, dopo averla raggirata sono riusciti a farsi aprire la cassaforte. Quando la ragazza si è accorta della truffa i due si erano già dileguati con denaro e preziosi.

Intanto la Questura di Catanzaro, ha comunicato che l’episodio è al vaglio dell’autorità giudiziario precisando che “Dagli elementi raccolti comunque che non si è trattato di una rapina, bensì di una truffa perpetrata con particolare abilità da persone che si sono spacciate per carabinieri senza, però, indossare le relative uniformi”.