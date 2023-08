Si fingono bagnanti e arrestano un pusher. I finanzieri sequestrano cocaina, soldi e sei cellulari

NOCERA TERINESE (CZ) – Si sono travestiti da bagnanti per non destare sospetti e, dopo essersi introdotti in uno stabile di Nocera Terinese, hanno colto di sorpresa il pusher che è stato arrestato. È quanto effettuato dai finanzieri appartenenti alla Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti disposta per il periodo estivo e a seguito di un mirato controllo del territorio nelle zone di maggior attrazione turistica.

I baschi verdi hanno individuato un possibile smercio di stupefacenti in un’abitazione situata nella zona marina di Nocera Terinese dove si registrava un insolito viavai di potenziali acquirenti, anche minorenni e sono entrati in azione. Entrati nell’appartamento hanno effettuato un’accurata perquisizione domiciliare, anche con l’ausilio di unità cinofile, individuando sei dosi di droga, pari a circa 5 grammi, nascoste nel motore di un condizionatore e il denaro, per lo più in banconote di piccolo taglio, abilmente celato nella federa del cuscino di una sedia. Lo spacciatore è stato portato alla Casa Circondariale di Catanzaro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.