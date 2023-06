Si finge maresciallo di Polizia per estorcere soldi ad un’anziana. In arresto 40enne

CROTONE – Era riuscito ad ottenere una somma di denaro da un’anziana alla quale aveva chiesto 5 mila euro per la consegna di un pacco al figlio ma la donna si è rivolta alla polizia e due agenti si sono recati nella sua abitazione per acquisirne la denuncia avendo la possibilità di smascherare un raggiro. Un quarantenne di Crotone, noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato con l’accusa di truffa e fabbricazione e possesso di documenti di identificazione falsi.

L’anziana, in un secondo momento, ha ricevuto un’altra telefonata da parte di un uomo, qualificatosi come maresciallo della Polizia, che le ha intimato di consegnare ad un suo emissario che sarebbe andato nell’abitazione, la somma di cinquemila euro per il rilascio del figlio che era stato arrestato. A questo punto, gli operatori di polizia hanno chiesto alla donna di far avvicinare il soggetto, per cui, poco dopo, nel momento in cui quest’ultimo si è presentato in casa, ha trovato ad attenderlo gli agenti che lo hanno arrestato.

L’uomo è stato trovato in possesso di una carta di identità intestata ad un terzo, sulla quale il truffatore aveva applicato la propria fotografia. A seguito di una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’arrestato, sono stati trovati diversi gioielli, una somma in contanti di 2.590 euro, due pc portatili, 4 smartphone, 9 carte elettroniche di pagamento, materiale verosimilmente sottratto alle vittime nel corso dell’attività illecita. Inoltre è stato trovato anche un minimo quantitativo di marjuana e hashish e due bilancini.