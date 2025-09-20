HomeCalabria

Si finge la figlia e truffa un’anziana. I carabinieri risalgono all’autore: un 50enne calabrese

L’anziana, residente in provincia di Avellino, ha creduto alla voce che si spacciava per la figlia e ha versato quasi mille euro. I Carabinieri hanno individuato e denunciato il responsabile

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
MONTEFORTE IRPINO – Ha telefonato a un’anziana di oltre 80 anni fingendosi la figlia, raccontando di trovarsi in gravi difficoltà economiche e riuscendo così a convincerla a effettuare un bonifico da circa 900 euro. Ma la truffa non è durata a lungo: i Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 50enne della provincia di Catanzaro, ritenuto responsabile del raggiro.

La vittima, insospettita e poi resasi conto dell’inganno, si è rivolta immediatamente ai militari dell’Arma. Grazie a indagini tempestive, i carabinieri sono riusciti a risalire all’autore e a informare l’Autorità Giudiziaria competente. L’episodio si inserisce nel quadro delle sempre più frequenti truffe ai danni di persone anziane, spesso prese di mira proprio per la loro vulnerabilità. Per questo motivo i carabinieri rinnova l’appello a prestare la massima attenzione a telefonate o messaggi sospetti.

Nell’ambito della campagna “Difenditi dalle truffe”, l’Arma ricorda alcuni consigli utili: non fidarsi di chi chiede denaro o gioielli sostenendo di agire per conto di familiari in difficoltà o per presunte cauzioni; verificare sempre la veridicità delle richieste contattando direttamente i parenti; segnalare immediatamente ogni episodio sospetto al 112 o al più vicino Comando dei Carabinieri.

Un invito che si estende anche a parenti, amici e operatori che possono contribuire a prevenire simili episodi, proteggendo i più fragili da raggiri sempre più subdoli.

