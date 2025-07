Si era tuffata in mare per aiutare un’altra bimba, fuori pericolo la 14enne salvata da due carabinieri

- Advertisement -

PALMI (RC) – Si è svegliata dal coma farmacologico la bambina di 14 anni salvata sul lungomare di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, nella zona della Tonnara. La ragazzina adesso è stata dichiarata fuori pericolo ma, spiegano i sanitari, è ancora sotto osservazione e resterà ricoverata in ospedale a Polistena per ulteriori accertamenti.

La quattordicenne è stata salvata da due carabinieri che, liberi dal servizio, l’avevano vista in difficoltà mentre faceva il bagno. Nonostante le onde e la forte corrente, la ragazzina si era lanciata a mare per soccorrere, a sua volta, una bambina di 11 anni che non riusciva a uscire dall’acqua.