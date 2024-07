Sì della Giunta regionale all’integrazione della colonna mobile di Protezione civile

CATANZARO – La Giunta regionale ieri, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato il progetto di integrazione della colonna mobile di Protezione civile regionale. Si tratta struttura modulare autosufficiente di pronto impiego, costituita dall’insieme di uomini, attrezzature e procedure operative per gli interventi in ambito regionale nonché, previa attivazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Risposta alle emergenze

Pertanto, con il progetto di integrazione approvato, la colonna mobile della Protezione civile della Regione sarà potenziata con ulteriori mezzi e attrezzature utili a completare la dotazione organico-strumentale. L’obiettivo è di migliorare gli standard qualitativi e organizzativi in fase di risposta alle emergenze, anche in rapporto alle esigenze di collocazione delle risorse di protezione civile in poli logistici dislocati sul territorio regionale”.

Politiche sociali

Nel corso della riunione della Giunta é stato istituito, su indicazione dell’assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi, il Tavolo regionale per la programmazione di interventi a supporto delle persone sorde, affette da ipoacusia e sordocieche, che è composto da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti regionali competenti, Tutela della salute, Istruzione, Lavoro e Welfare; da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale; da tre componenti delle maggiori associazioni rappresentative delle categorie interessate e da un rappresentante dell’Anci.

I Borghi più belli d’Italia ad Oriolo e Rocca Imperiale

Su proposta poi dell’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì, è stato stabilito di aderire al Festival nazionale de “I Borghi più belli d’Italia” “considerato che l’evento costituisce un’importante occasione di visibilità e promozione per il territorio calabrese. Il Festival si svolgerà a Oriolo e Rocca Imperiale dal 6 all’8 settembre prossimi.

Infine, per dare corretta attuazione agli interventi per il sistema delle conoscenze, dell’innovazione e della digitalizzazione in agricoltura presenti nel Complemento di sviluppo rurale per la Calabria 2023-2027, é stato istituito, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, il coordinamento regionale dell’Agricultural knowledge and innovation system- AKIS. Il coordinamento è costituito da un rappresentante dei Dipartimenti regionali all’Agricoltura, alla Transizione digitale, alla Programmazione unitaria; da un rappresentante dell’Arsac e da uno dell’Unical”.