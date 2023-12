Si Cobas alla Cittadella: ‘stanchi delle continue guerre per le assunzioni’

CATANZARO – Il Si Cobas Calabria ha manifestato questa mattina alla cittadella Regionale di Catanzaro. A capo della delegazione c’è stato Simone Scandale coordinatore regionale del Si Cobas Calabria.

Simone Scandale insieme al vice coordinatore Antonio Marino e accompagnati dai lavoratori, si sono recati negli uffici del Dipartimento Tutela della Salute per discutere le tematiche care al Si Cobas ovvero le assunzioni a tempo indeterminato che danno stabilità alla nostra sanità. “La situazione della graduatoria oss dell’Annunziata di Cosenza (delibera 358 del 30/07/2021) prorogata con legge regionale, e gli idonei restanti – hanno affermato – si stanno sottoponendo a corso di aggiornamento obbligatorio per la permanenza in codesta graduatoria. Abbiamo denunciato la lentezza con cui AO COSENZA sta gestendo i corsi di aggiornamento e abbiamo chiesto al dipartimento di intervenire affinché il tutto sia velocizzato, affinché una volta fatti pervenire i piani del fabbisogno si possa procedere con le assunzioni previste visto la volontà di proroga di una graduatoria di concorso per una figura importante come l’operatore socio-sanitario. Ad oggi Agens (agenzia che si occupa del calcolo dei fabbisogni) non ha provveduto ad ultimare e pubblicare i fabbisogni di aziende ospedaliere e asp provinciali, ci aggiorneremo nei primi giorni di gennaio con il nuovo direttore del dipartimento tutela della salute Tommaso Calabrò che si è dimostrato subito disponibile al confronto e ha capito le tematiche portate.

Annunciamo denuncia presso il Gom di Reggio Calabria – aggiungono – per la delibera numero 1024 del 6 dicembre 2023 che induce concorso pubblico agli aventi diritto con i requisiti della stabilizzazione, per 20 OSS che hanno loro assunti con contratto flessibile ovvero partita iva e vogliono usare 20 posti del fabbisogno 2022 che potevano essere già utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato dalla graduatoria di AO COSENZA già nel 2022, fare un concorso riservato è veramente assurdo. Basta. Le 20 unità con partita iva possono essere stabilizzate nel 2024 e i 20 posti del 2022 vanno presi dalla graduatoria di AO COSENZA. Siamo stanchi di vedere tappeti rossi stesi per le procedure di stabilizzazione – concludono – e invece guerra continua per le assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie valide e vigenti”.