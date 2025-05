Si allontana dalla Rsa, ritrovato in una zona impervia l’anziano scomparso

- Advertisement -

SAN PIETRO APOSTOLO (CZ) – È stato ritrovato questa mattina, intorno alle ore 08:00, l’uomo che nel tardo pomeriggio del 3 maggio si era allontanato dalla struttura RSA del comune di San Pietro Apostolo, nella frazione Colla, facendo perdere le proprie tracce. Le operazioni di ricerca, condotte senza sosta h24 da parte di tutte le forze impegnate sul campo, hanno avuto esito positivo.

Ad individuare il malcapitato il Nucleo Speciale Cacciatori di Calabria dei Carabinieri, che ha localizzato il disperso ancora in vita in una zona particolarmente impervia del territorio. Attualmente i Vigili del Fuoco stanno valutando le modalità più idonee per procedere al recupero in sicurezza della persona. È stato inoltre allertato l’elicottero Drago VF62 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, pronto a intervenire per eventuali operazioni di recupero aereo.