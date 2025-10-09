HomeCalabria

Shock a Reggio Calabria, giovane madre arrestata: avrebbe ucciso tre figli appena nati

I corpi di due neonati trovati dai genitori in un armadio. La donna è accusata anche della soppressione di un terzo figlio partorito tre anni fa

REGGIO CALABRIA – Una giovane donna è stata arrestata questa mattina dalla Squadra mobile di Reggio Calabria con l’accusa di aver ucciso due figli appena partoriti soffocandoli, e di averne occultato i corpi. A questo si aggiunge anche l’ipotesi di soppressione di cadavere relativa a un terzo neonato, che la donna avrebbe partorito circa tre anni fa.

I corpi in un armadio

Il provvedimento restrittivo – arresti domiciliari con braccialetto elettronico – è stato emesso dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di una complessa indagine avviata nel luglio 2024, dopo il ritrovamento shock dei corpicini dei due neonati da parte dei genitori della giovane, in un armadio nella loro abitazione in località Pellaro.

I due piccoli erano stati avvolti in una coperta e nascosti con cura, ma il macabro rinvenimento ha fatto subito scattare le indagini, che hanno ricostruito l’intera vicenda attraverso riscontri medici, testimonianze e accertamenti scientifici. Le autorità ipotizzano che la donna abbia agito da sola e in condizioni ancora da chiarire, ma saranno fondamentali le perizie psichiatriche già richieste dal magistrato. Tuttavia, il quadro indiziario emerso finora è apparso sufficientemente grave da giustificare la misura cautelare.

Secondo quanto emerso la giovane non avrebbe mai comunicato a familiari o conoscenti di essere incinta, riuscendo a nascondere tutte e tre le gravidanze. Il sospetto è che abbia partorito in casa, in solitudine, per poi sopprimere i neonati subito dopo il parto. Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo sulla dinamica dei fatti e sull’identità della giovane per tutelare la privacy della famiglia e delle eventuali persone coinvolte a vario titolo. Intanto, proseguono le indagini per ricostruire anche la sorte del terzo bambino e verificare se esistano eventuali responsabilità o omissioni da parte di altri.

