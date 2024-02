Sgombero campo rom ‘Scordovillo’ con 440 persone, sopralluogo del commissario governativo

LAMEZIA TERME – Dopo l’ennesimo incendio nei giorni scorsi che ha generato enormi disagi per quanti abitano a ridosso del campo e per i pazienti ricoverati nel presidio ospedaliero Giovanni Paolo II, oggi, Giuseppe Vadalà, generale dei carabinieri in congedo, ha effettuato un sopralluogo nel campo rom di contrada “Scordovillo” a Lamezia Terme, struttura delle quale è stato nominato Commissario governativo ai fini del suo sgombero.

L’ufficiale ha acquisito i primi elementi utili per lo svolgimento del suo ruolo. Nel campo rom vivono attualmente 96 nuclei familiari, per un totale di 440 persone, in una condizione di perenne emergenza ambientale ed igienico-sanitaria. Prima del sopralluogo, il generale Vadalà ha incontrato il Procuratore della Repubblica, Salvatore Curcio, ed il sindaco, Paolo Mascaro. Lo sgombero del campo rom, del quale in passato è stata annunciata più volte l’evacuazione, si é sempre scontrato con difficoltà di ordine pubblico e sociale.

Nel corso degli incontri col Procuratore Curcio ed il sindaco Mascaro, secondo quanto si é appreso, si è parlato delle criticità complessive del campo rom e delle interlocuzioni in corso con la Regione e con la Prefettura di Catanzaro per arrivare allo sgombero della struttura. Il commissario Vadalà, a conclusione, ha avuto un incontro col prefetto, Enrico Ricci.