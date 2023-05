Sgomberata Torre Nervi, chiuso ristorante-pizzeria per occupazione abusiva

REGGIO CALABRIA – Decine di agenti di polizia, guardia di finanza, carabinieri e polizia locale sono intervenuti nell’area del Lido comunale di Reggio Calabria e in particolare, alla Torre Nervi che ospita il noto ristorante-pizzeria “Luna Ribelle”.

Per effetto di un’ordinanza del Comune, infatti, sono stati applicati i sigilli alla struttura e, quindi, è stato chiuso l’esercizio commerciale. Da quello che si è potuto apprendere negli ambienti di Palazzo San Giorgio, sede del Comune, da due anni lo spazio della Torre Nervi sarebbe stato occupato senza alcun titolo per cui, adesso, sarà emanato un bando per assegnare nuovamente i locali.

Contro l’ordinanza del Comune, i titolari dell’esercizio commerciale avevano presentato ricorso ma dopo la conclusione dell’iter amministrativo si sarebbe reso necessario lo sgombero forzato per “occupazione abusiva“. Sgombero che è avvenuto senza alcuna tensione.