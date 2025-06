Sfonda a testate la vetrata del Pronto soccorso: denunciato un uomo. Era in attesa di una radiografia

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – E’ accaduto al Pronto soccorso dell’ospedale Lamezia Terme, dove un uomo, V.M., residente in un centro collinare dell’hinterland lametino, è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando, in attesa di essere sottoposto ad una radiografia alla mano, dopo un incidente in bicicletta, l’uomo ha dato in escandescenze.

Secondo le ricostruzioni, visibilmente agitato, avrebbe iniziato a colpire con testate la vetrata della struttura del triage, mandandola in frantumi. Immediato l’intervento del personale di vigilanza, che ha contenuto l’uomo fino all’arrivo degli agenti della Volante, giunti in pochi minuti grazie al sistema di allarme diretto attivato dal personale sanitario. L’uomo è stato identificato e denunciato, mentre l’episodio riporta l’attenzione sull’ennesimo caso di violenza ai danni del personale e delle strutture sanitarie, una problematica purtroppo sempre più frequente negli ospedali italiani.