Settimana turbolenta sulla Calabria: rovesci, temporali e venti di burrasca. Domani allerta gialla

- Advertisement -

COSENZA – Una vasta saccatura, che dal Nord Atlantico si estende fino alla Penisola Iberica e poi al Mediterraneo centrale, sarà responsabile delle condizioni meteo anche sulla Calabria dove ci aspettano diversi giorni con instabilità diffusa, rovesci e temporali, forti venti di burrasca e, da metà settimana, anche un deciso calo delle temperature. Un vortice ciclonico si isolerà dalla citata saccatura (Cut-off) e tenderà a traslare lentamente verso Est, andando ad influenzare il tempo anche la nostra regione dove oggi sono arrivate le prime avvisaglie con rovesci locali temporali accompagnati da raffiche di vento.

Diramata per domani l’allerta gialla

Per la giornata di domani, martedì 25 marzo, è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo visto che piogge e temporali andranno a coinvolgere in modo più deciso le regioni del Sud e anche la Calabria. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio regionale dove “si prevedono venti da forti di burrasca dai quadranti meridionali sui settori ionici e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti”. Per quanto riguarda le temperature, dopo il rialzo generalizzato del fine settimana, da domani sono previste in diminuzione con l’aria più fresca di matrice atlantica che spazzerà via l’aria calda africana.