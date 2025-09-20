HomeCalabria

Settimana di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo, iniziative fino al 27 settembre

Anche il GOM di Reggio aderisce alla settimana di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo. “Match It Now 2025” 1 su 100.000. E se fossi tu?

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – In occasione della Giornata Mondiale della donazione del midollo osseo, che va da oggi e fino al 27 settembre, il Registro Regionale e Centro Donatori con sede presso l’U.O.S.D. di Tipizzazione Tissutale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria aderisce, come ogni anno, alla campagna di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo, “Match It Now”, al fianco delle associazioni AIL e ADMO.
La Campagna, promossa da Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue e Registro IBMDR, ha l’obiettivo di favorire la cultura della donazione e invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età ad iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), con unica sede per la regione Calabria presso il G.O.M.

Ecco il programma delle iniziative:

Venerdì 26 Settembre, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 – Open-day presso Centro Donatori.
Domenica 28 Settembre – “Lungomare Italo Falcomatà”, nei pressi del Lido Comunale, in occasione della Fitwalk dell’AIL – ovvero la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. L’iniziativa è organizzata per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari – il Centro Donatori sarà presente con il suo personale, insieme all’associazione di volontari ADMO, per dare informazioni in merito all’iscrizione al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo.

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria condivide l’iniziativa ricordando che quando si parla di donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, la compatibilità è talmente rara da rendere essenziale il contributo di tutti i potenziali donatori.

Di seguito alcune informazioni utili su come diventare donatore.
Dai 18 ai 35 anni è possibile iscriversi al registro IBMDR:
• senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00, presso il Centro Donatori di midollo del G.O.M. di Reggio Calabria – U.O.S.D. Tipizzazione Tissutale – Presidio Riuniti, 1° piano;
• presso uno dei poli di reclutamento IBMDR (https://ibmdr.galliera.it/ibmdr/Rete/poli-di-reclutamento/calabria);
• sulle piattaforme IBMDR (Pre-iscrizione IBMDR) o ADMO (Iscriviti ad ADMO Nazionale e diventa Donatore di midollo osseo).

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

anas

Albero in fiamme: chiusa temporaneamente la Statale 504 di “Mormanno” a Santa Domenica Talao

Tirreno
COSENZA – La strada statale 504 “Di Mormanno” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un albero in fiamme. Il blocco...
FRANCESCO PERRIHaks

Il giovane docente e divulgatore culturale calabrese Francesco Perri su Rai 3 con Haka...

Calabria
ROMA - Francesco Perri, giovane docente e divulgatore culturale calabrese classe 1998, rappresenterà la Calabria nel nuovo programma Rai 3 “Haka – L’urlo dei...

Rende sperimenta lo spazzamento automatizzato: i primi interventi lunedì 22 settembre

Area Urbana
RENDE - Il Comune di Rende si prepara a una nuova fase nella gestione della pulizia urbana. A partire da lunedì 22 settembre, infatti,...
fuscaldo panorama

Fuscaldo: 500mila euro dal MASE per l’efficientamento energetico di tre edifici comunali

Tirreno
FUSCALDO (CS) - Il Comune di Fuscaldo ha ottenuto 500mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito dell’avviso pubblico C.S.E. 2025....
truffa anziana 02

Si finge la figlia e truffa un’anziana. I carabinieri risalgono all’autore: un 50enne calabrese

Calabria
MONTEFORTE IRPINO – Ha telefonato a un’anziana di oltre 80 anni fingendosi la figlia, raccontando di trovarsi in gravi difficoltà economiche e riuscendo così...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37403Area Urbana22517Provincia19914Italia8035Sport3876Tirreno2967Università1470
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

fuscaldo panorama
Tirreno

Fuscaldo: 500mila euro dal MASE per l’efficientamento energetico di tre edifici...

FUSCALDO (CS) - Il Comune di Fuscaldo ha ottenuto 500mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito dell’avviso pubblico C.S.E. 2025....
gutavo garrafa invincibili apulia
Area Urbana

Il regista cosentino Garrafa trionfa ancora all’Apulia Web Fest: “Gli Invincibili”...

COSENZA - Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con Okus Kero, il regista e autore cosentino Gustavo Garrafa torna a far parlare di...
raduno bandistico mendicino
Provincia

Musica bandistica, domani il 1° Raduno “Città di Mendicino”: tradizione, cultura...

MENDICINO (CS) - Domenica 21 settembre, Mendicino si trasformerà in un centro di riferimento della musica bandistica, unendo la magia del suo territorio, la...
unioncamere calabria a Lamezia Terme
Calabria

Unioncamere Calabria fa il punto su opere strategiche, portualità turistica e...

LAMEZIA TERME – Le infrastrutture come leva per lo sviluppo economico e turistico della Calabria: è il tema centrale dell’evento “Le infrastrutture a servizio...
rino gaetano - brunori - sandokan
Calabria

Sandokan, Rino Gaetano e Brunori Sas: la Calabria protagonista alla Festa...

ROMA - Soffia vento di Calabria sulla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025. Saranno...
Assessore Filippo Pietropaolo
Calabria

Regione Calabria, 26 nuovi ingressi grazie alla mobilità esterna tra pubbliche...

CATANZARO – La Regione Calabria punta sul rafforzamento della propria macchina amministrativa e sul rientro dei professionisti calabresi attraverso il meccanismo della mobilità esterna...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA