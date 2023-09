RICADI (VV) – Chi l’ha detto che settembre non è il mese giusto per una piccola vacanza o un fine settimana di relax? Cosa c’è di più bello di un fantastico week-end proprio quando tutti sono tornati al lavoro? Soprattutto in Calabria questo mese rappresenta uno dei momenti migliori di tutto l’anno per concedersi una breve pausa e continuare a vivere l’estate: poco traffico, tempo splendido, giornate luminose, luoghi poco affollati e a misura di turista, con eventi e pacchetti imperdibili per tutto il mese di settembre e ottobre. Impossibile resistere alla tentazione di rilassarsi in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Calabria lungo la costa degli Dei con le sue spiagge dorate, il mare cristallino e i suoi borghi autentici con diversi appuntamenti da non perdere.

Settembre in Calabria sulla Costa degli Dei

La destinazione giusta, pronta ad accogliervi, è Capovaticano Resort Thalasso Spa, prima destinazione wellness in tutta la Calabria, che propone una grande festa del benessere e dello sport all’aria aperta durante il World Wellness Weekend, in programma dal 15 al 17 settembre 2023. Nella sua posizione unica sulla Costa degli Dei, affacciata sul Mare Tirreno con vista sul vulcano Stromboli e le isole Eolie, la SPA di Capovaticano Resort Thalasso Spa punta sull’acqua marina, sul sale, sulla sabbia: tutto questo si fonde in un’alchimia naturale, con il sottofondo del suono del mare, in un panorama naturale privilegiato.

World Wellness Weekend: benessere a 360 gradi

In occasione del World Wellness Weekend, organizzato e celebrato in oltre 150 paesi in tutto il mondo, il programma del Capovaticano Resort Thalasso Spa prevede, giovedì 15 settembre, venerdì 16 settembre e sabato 17 settembre, attività gratuite dedicate al benessere, da vivere outdoor sulla spiaggia e sulle colline fronte mare.

Sono previste pratiche meditative come Ashtanga yoga, Hatha yoga flow, e perfino Water Yoga e meditazione guidata al mare; trattamenti di bellezza per il viso come i mini rituali by Natura Bissé; sessioni di allenamento funzionale e di ginnastica posturale; per mettere alla prova il proprio spirito agonistico non mancheranno dimostrazioni e lezioni prova di SUP, a cura di Seasport Escursioni, e tennis, a cura della prestigiosa scuola di tennis Sunball.

Le Spa therapist di Capovaticano Resort Thalasso Spa vi introdurranno anche alla pratica del Face Yoga con esercizi anti-age per viso e collo facilmente replicabili a casa.

Sarà l’occasione per provare la grande novità per la stagione 2023: il trattamento di thalassoterapia “L’incantesimo di Teti” che prevede 20 minuti di sessione di movimenti drenanti in acqua, ottima in abbinamento a trattamenti drenanti e avvolgimenti con alghe. I movimenti eseguiti in acqua salata permettono il drenaggio dei liquidi in eccesso, attraverso il processo di osmosi. L’acqua salata aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è molto efficace per alleviare disturbi come cellulite e gonfiore. I minerali presenti in acqua marina (magnesio, potassio, iodio, calcio, bromo, silicio) nutrono i tessuti e aiutano a eliminare tossine in eccesso. Il movimento in acqua massaggia le gambe e stimola circolazione sanguigna e sistema linfatico. Un vero toccasana per risorgere dalle acque proprio come una dea marina.

Lasciati coccolare con i percorsi benessere

Tra i trattamenti che permettono di rigenerare la pelle, la SPA di Capovaticano propone il trattamento The Citrus Essence di Natura Bissé. Ideale alla fine dell’estate, è un trattamento agli agrumi, che utilizza la collezione C+C Vitamin per restituire vitalità ed elasticità alla pelle dopo l’esposizione al sole.

Grazie a formule che prevedono un cocktail multiplo di aminoacidi combinato a Vitamina C incapsulata, calmano i rossori e le infiammazioni, inoltre illuminano l’incarnato – azione antiossidante – e attenuano i segni dell’invecchiamento – stimolando la produzione di collagene per una maggiore compattezza della pelle.

Anche il programma Thalasso Energy è un toccasana per regalare una sferzata di energia e vitalità prima del rientro in città con una serie di trattamenti a base di Vitamina C e acqua di mare.

Rigenerati in 3 giorni e 5 trattamenti con:

– 1 Scrub ai cristalli di sale 50’

– 1 Pioggia Marina 20’

– 1 Body Wrap con alghe micronizzate 50’

– 1 Facial alla vitamina C 30’

1 Massaggio parziale rilassante 30’

Creatività e turismo: Materia Independent Design Festival

Altro appuntamento imperdibile per unire al relax, la creatività e la cultura è il Materia Independent Design Festival che si svolgerà dal 25 al 30 settembre e trasformerà Tropea in una nuova capitale del design. Un nuovo modo di accogliere i viaggiatori e far vivere loro un ‘turismo esperienziale e dinamico’ alla scoperta di luoghi poco conosciuti ma ricchi di fascino, con una lunga serie di attività che diversificano l’esperienza turistica catturano la loro attenzione: mostre, esposizioni, eventi e vere e proprie esperienze che pongono al centro il compiacimento del visitatore.

Il tema della nuova edizione che coniuga design e turismo è “Materia in vacanza”: il mondo della creatività, applicata all’industria, si sposta verso nuovi stili di vita. “La Vacanza”, intesa come piacevole esperienza di un Viaggio, diventa, così, un’accezione poetica e POP. Il festival, diretto dal designer calabrese Antonio Aricò, contaminerà con la sua energia e le sue installazioni artistiche il centro storico del borgo e uno dei luoghi più iconici ella città: lo storico convento dei frati minimi di San Francesco di Paola, oggi divenuto il luxury hotel Villa Paola Tropea, che eccezionalmente aprirà i suoi meravigliosi giardini a terrazze ai visitatori dell’evento.