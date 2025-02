Servizio civile nei Vigili del fuoco a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria: «aiutaci ad aiutare»

- Advertisement -

COSENZA – I giovani cittadini italiani tra i 18 e i 28 anni avranno tempo fino alle ore 14,00 del 18 febbraio 2025 per partecipare al bando pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale. Tra le iniziative proposte, i candidati avranno l’opportunità di dedicare alcuni mesi della propria vita a programmi e progetti del servizio civile organizzati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani i valori fondamentali del Corpo, promuovere la condivisione delle competenze tecniche e delle esperienze accumulate in anni di impegno al servizio del Paese.

Anche la Calabria è coinvolta nell’attuazione di due progetti, “Per crescere in sicurezza” e “Cresciamo in sicurezza con i Vigili del Fuoco”, presso le sedi della Direzione Regionale VV.F. per la Calabria con sede in Catanzaro e dei Comandi VV.F. di Cosenza e di Reggio Calabria.

I due progetti

Vogliono coinvolgere i giovani calabresi nella promozione e diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi del territorio e sulle buone pratiche di auto protezione. Per favorire la partecipazione è stata creata una sezione dedicata sul sito ufficiale www.vigilfuoco.it.

Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma DOL (Domanda on line) raggiungibile al seguente indirizzo, dove è possibile altresì consultare il bando: https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

I giovani interessati potranno altresì chiedere chiarimenti ai seguenti Operatori Locali di Progetto, distinti per sede. Per la Direzione regionale VV.F. per la Calabria:

● D.V. Ing. Fabrizio Pirillo E-Mail: fabrizio.pirillo@vigilfuoco.it

per la sede del Comando VV.F. di Cosenza:

● I.A. Ing. Filippo Reale E-Mail: filippo.reale@vigilfuoco.it

per la sede del Comando VV.F. di Reggio Calabria:

● D.C.S. Arch. Antonino Costantino E-Mail: antonino.costantino@vigilfuoco.it