Servizio Civile Agricolo: al via il bando della Cia Calabria per i giovani tra i 18 e i 28 anni

COSENZA – Per la prima volta, anche in Calabria, i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare al Servizio Civile Agricolo, un’iniziativa promossa dalla Cia – Agricoltori Italiani, attraverso il Patronato Inac, che offre ai ragazzi la possibilità concreta di avvicinarsi al mondo dell’agricoltura e di costruire un percorso professionale ricco di esperienze.

Cia Calabria ha avviato la selezione di 57 volontari in 16 regioni italiane, e tra queste c’è anche la Calabria. Presso la sede regionale di Lamezia Terme, è disponibile un posto per il progetto “Sportelli di facilitazione agricola”, che mira al potenziamento degli sportelli territoriali dedicati alla consulenza e informazione su pratiche agricole, normative di settore, opportunità di finanziamento e servizi di supporto alle imprese agricole.

Partecipare al Servizio Civile in agricoltura significa acquisire competenze tecniche, relazionali e organizzative, affrontando direttamente le sfide del settore primario e contribuendo allo sviluppo del territorio. È un’occasione preziosa per chi desidera arricchire il proprio bagaglio formativo e costruire un futuro nel mondo rurale. Le candidature devono essere presentate entro le ore 14:00 di mercoledì 15 ottobre 2025, tramite la piattaforma “Domanda on line” o accedendo al sito ufficiale, dove è possibile consultare il bando completo e tutti i dettagli del progetto.

Ai volontari selezionati sarà riconosciuto un compenso mensile per tutta la durata del servizio. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Cia Calabria via email all’indirizzo segreteriaciacalabria@gmail.com o telefonare al numero 0968 1904423.