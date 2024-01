Servizio civile, 117 posti in tutta la Calabria: ecco come candidarsi

COSENZA – È cominciato il conto alla rovescia per i giovani che desiderano fare servizio civile in Calabria. 117 ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 28 anni, potranno candidarsi nei molti progetti che ASC aps ha organizzato a Lamezia Terme e in tutta la Calabria e dedicati alla promozione del territorio, alla cura dell’ambiente, al contrasto alla dispersione scolastica. Ma non è finita qui perché ci sono progetti dedicati all’assistenza agli anziani, all’integrazione dei migranti, ad animare le biblioteche oppure all’organizzazione di incontri culturali.

“È un’esperienza particolarmente adatta a chi deve scegliere “cosa fare da grande”: chi è indeciso se continuare l’Università, chi si è già laureato prima di entrare nel mondo del lavoro oppure chi sta cercando la propria strada.” – dichiara Antonella Di Spena, presidente ASC Lamezia Terme/Vibo Valentia aps – “Ai giovani chiediamo di sentirsi in prima linea, impegnandosi a sostenere i valori in cui credono perché col servizio civile si può migliorare la società in cui viviamo, contrastando le storture e valorizzando le buone esperienze.

Come ASC aps, in 40 anni di esperienza di servizio civile abbiamo visto migliaia di ragazzi e ragazze diventare cittadini e cittadine speciali, facendo straordinarie carriere anche grazie a questa bellissima esperienza.”

Sport, ambiente, cultura: la modernità del servizio civile

Le occasioni per mettersi in gioco coi progetti di servizio civile di ASC aps sono molte e tutte accomunate dall’essere sfide estremamente attuali. Ci saranno giovani impegnati nel contrastare il cambiamento climatico, c’è chi promuoverà una corretta cultura del cibo e delle filiere corte, chi animerà le città organizzando concerti e occasioni d’incontro, chi unirà le generazioni attraverso lo sport, chi offrirà supporto e occasioni d’integrazione ai migranti.

Per conoscere i progetti di ASC in Calabria

https://scn.arciserviziocivile.it/Calabria

Per conoscere i progetti di ASC a Lamezia Terme

https://scn.arciserviziocivile.it/lamezia

CONTATTI

Antonella Di Spena _ Letizia Bilardi

Numero telefono 0968/448923

Email: lameziaascmail.it

www.arciserviziocivile.it/lamezia

Servizio civile: i progetti e a chi è rivolto

Il bando è aperto 1 volta all’anno, quest’anno scade il 15 febbraio 2024. I ragazzi devono avere tra i 18 e i 29 anni (non compiuti) e ricevono un rimborso di 507,30 euro al mese.

Il Servizio civile universale si può fare in Italia o all’estero e ha una durata flessibile tra gli 8 e i 12 mesi, a seconda del progetto. L’orario di attività è stabilito dal progetto e prevede un impegno settimanale minimo di 25 ore oppure un monte ore di 1.145 ore per i dodici mesi.

I settori di intervento sono:

a) assistenza

b) protezione civile

c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

d) patrimonio storico, artistico e culturale

e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale

f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

https://www.politichegiovanili.gov.it/