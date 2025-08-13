HomeCalabria

Sequestrato forno intestato alle figlie, dietro ci sarebbe il calabrese “broker della cocaina”

Secondo le accuse il forno sarebbe stato gestito da Francesco Ventrici, 53 anni, originario di Vibo Valentia, ritenuto dalla polizia "vicino alla cosca Mancuso". Sarebbe stato lui a decidere assunzioni, acquisti e strategie commerciali

BOLOGNA – Un noto forno è stato sequestrato dalla Polizia nel Bolognese, precisamente a San Pietro in Casale. Secondo le accuse sarebbe stato gestito da Francesco Ventrici, 53 anni, originario di Vibo Valentia, ritenuto dalla polizia “vicino alla cosca Mancuso”, noto come il “broker della cocaina”, in grado di far arrivare grandi quantità di stupefacente direttamente dal Sud America, tanto da rendersi protagonista di indagini di rilievo coordinate dalla Dda di Catanzaro.

Il forno acquisito nel 2023 e intestato alle sue due figlie incensurate, di 25 e 27 anni, secondo la polizia è stato gestito proprio da Ventrici, sebbene all’epoca l’uomo si trovasse agli arresti domiciliari, mentre ora è detenuto nel carcere di Parma per altre vicende. Sarebbe stato lui a decidere assunzioni, acquisti e strategie commerciali. A insospettire gli investigatori è stata anche la cifra con cui è stato acquistato il forno: 111.000 euro a fronte di un valore commerciale compreso tra il mezzo milione e il milione di euro.

Le due ragazze sono indagate insieme al padre per trasferimento fraudolento di beni e valori nell’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna e condotta dagli investigatori della Sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo (Sisco) di Bologna e della Squadra Mobile.

Il provvedimento di sequestro preventivo è stato firmato dal Gip Roberta Malavasi. Il forno – spiega la Questura – resta aperto al pubblico, affidato a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale per la prosecuzione delle attività e il mantenimento dei posti di lavoro.

Ultimi Articoli

Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino

Botulino, migliorano le condizioni dei pazienti all’Annunziata: 7 dimessi, 3 escono dalla terapia intensiva

Area Urbana
COSENZA - Si sta lentamente stabilizzando la situazione all'ospedale Annunziata di Cosenza in merito ai casi di botulino scoppiati negli scorsi giorni dopo che...
Zilli

Cosenza Calcio: Massimo Zilli resta in serie B. L’attaccante ceduto al Frosinone

Sport
COSENZA - In attesa dei primi attesi movimenti in entrata il Cosenza ufficializza la cessione dell'attaccante Massimo Zilli al Frosinone che ha raggiunto l’accordo...

Italia Viva, l’appello per un piano serio di rilancio della montagna: «Sila abbandonata, servono...

Provincia
COSENZA - "Siamo ad agosto, nel pieno della stagione estiva, ma sulla Sila regna un silenzio irreale: pochi turisti, impianti fermi, attività ridotte al...
gigi-dagostino-diamante

Bagno di folla per Gigi D’Agostino a Diamante: il ‘Capitano’ infiamma la Riviera dei...

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Lo attendevano tutti da anni: il ritorno di Gigi D'Agostino, in arte Gigi D'Ag, Il dj e producer torinese, 56 anni, non...
Isola di Dino droni

Praia a Mare, sull’isola di Dino arrivano i droni per vivere i luoghi nel...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - La suggestiva Isola di Dino, che si trova nelle acque di Paia a Mare, nel cuore del Parco Marino...

Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza siero botulino
Area Urbana

Botulino, migliorano le condizioni dei pazienti all’Annunziata: 7 dimessi, 3 escono...

COSENZA - Si sta lentamente stabilizzando la situazione all'ospedale Annunziata di Cosenza in merito ai casi di botulino scoppiati negli scorsi giorni dopo che...
Provincia

Italia Viva, l’appello per un piano serio di rilancio della montagna:...

COSENZA - "Siamo ad agosto, nel pieno della stagione estiva, ma sulla Sila regna un silenzio irreale: pochi turisti, impianti fermi, attività ridotte al...
Isola di Dino droni
Tirreno

Praia a Mare, sull’isola di Dino arrivano i droni per vivere...

PRAIA A MARE (CS) - La suggestiva Isola di Dino, che si trova nelle acque di Paia a Mare, nel cuore del Parco Marino...
Italia

Casi di botulino, è stretta sui controlli: dai food truck alle...

ROMA - I Carabinieri del Nas hanno intensificato i controlli in tutta Italia su food truck, sagre e festival street food in seguito agli ultimi...
Wizz Air
Calabria

Da Lamezia ora si vola anche per Bratislava, capitale della Slovacchia:...

LAMEZIA TERME - Wizz Air continua l'espansione del suo network in Calabria con il lancio di una nuova rotta internazionale. Dopo l'annuncio delle tratte...
Area Urbana

Estate, vacanze e viaggi: la Polizia di Stato sempre al fianco...

COSENZA - Il traffico, in estate, per via delle vacanze, sulle principali arterie aumenta ma la Polizia di Stato non ferma il proprio impegno...
