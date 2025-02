Sequestrato appartamento occupato abusivamente da una famiglia che non ne aveva diritto

- Advertisement -

PALMI (RC) – La Polizia locale di Palmi, a seguito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura diretta dal procuratore Emanuele Crescenti, ha eseguito un provvedimento disposto dal gip di sequestro preventivo di un appartamento di edilizia popolare in via Toscanini. L’immobile, secondo quanto riferito, era stato occupato abusivamente da un nucleo familiare che non ne aveva titolo. A seguito degli accertamenti effettuati, è stato richiesto il sequestro preventivo dell’appartamento assegnando al nucleo familiare occupante un lasso di tempo per sgomberarlo anche con l’assistenza dei Servizi sociali comunali. Nella fase di esecuzione del provvedimento, alla presenza dei funzionari Aterp di Reggio Calabria, si è proceduto alla sostituzione degli infissi e delle serrature, al distacco delle forniture di energia elettrica e dell’utenza idrica.

L’appartamento è stato quindi sigillato e riconsegnato all’Aterp perché proceda ad assegnarlo a soggetti bisognosi ed idonei in graduatoria nel pieno rispetto della legge. Già alla fine dello scorso anno la Polizia locale di Palmi aveva avviato, su indirizzo dell’Amministrazione comunale, un’attività di monitoraggio su tutti gli immobili popolari di proprietà comunale allo scopo di di far emergere lo stato attuale di fatto, sia sotto l’aspetto amministrativo che manutentivo, e, quindi, intervenire sugli eventuali abusi.