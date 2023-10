Sequestrati dai carabinieri 1,5 kg di marijuana. Erano in un fusto di plastica nascosto in un cespuglio

PETILIA POLICASTRO (KR) – I carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm, impegnati in una perlustrazione nelle zone rurali nel comune di Petilia Policastro, insospettiti da un continuo passaggio di mezzi sospetti, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, 1.5 kg di Marijuana già pronta per la vendita, nascosti in un fusto di plastica occultato in un cespuglio nella zona boschiva di località Pianette, sottraendo dalle strade un massiccio quantitativo di stupefacente che avrebbe permesso ai malviventi un guadagno illecito di circa 7.000 Euro.

Il ritrovamento è il frutto di una serie di controlli effettuati dai militari della compagnia di Petilia Policastro e che rientrano nel servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Mesoraca e di Petilia. Il dispositivo, composto da pattuglie delle Stazioni di Mesoraca, Petilia Policastro, Cotronei, da due equipaggi dell’Aliquota Radiomobile e da un equipaggio dell’Aliquota Operativa, è stato impiegato per le vie dei Comuni nonché nelle limitrofe zone rurali, mantenendo alta l’attenzione alla prevenzione e repressione dei reati in genere favorendo una costante vigilanza sulla sicurezza dei cittadini.