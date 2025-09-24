Calabria

Sequestrati beni a soggetti vicini al clan Casamonica: operazione tra Roma e Lamezia Terme

Tre unità immobiliari, altrettanti autoveicoli e disponibilità finanziarie sequestrati a cinque soggetti ritenuti contigui al clan Casamonica e coinvolti nel traffico di droga con la cosca Giampà di Lamezia. Il valore supera i 950mila euro

HomeCalabria
S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti

LAMEZIA TERME – La Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con lo SCICO, il Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e con il supporto dei reparti territoriali, ha eseguito un provvedimento di sequestro beni nei confronti di cinque soggetti ritenuti contigui al clan “Casamonica”, per un valore complessivo di oltre 959.000 euro. Il sequestro, disposto dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, è avvenuto su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nell’ambito di un procedimento di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011. I beni sottoposti a sequestro includono 3 unità immobiliari, 3 autoveicoli e diverse disponibilità finanziarie, il cui ammontare esatto è ancora in fase di accertamento.

“Soggetti con pericolosità sociale qualificata”

I soggetti colpiti dal provvedimento rientrano nella categoria delle persone con “pericolosità sociale qualificata”, secondo quanto previsto dalla normativa antimafia, in quanto indiziati di reati gravi, tra cui quelli elencati all’articolo 51, comma 3-bis del Codice di Procedura Penale. Gli stessi soggetti erano già stati coinvolti, nel 2023, in una vasta operazione di polizia giudiziaria che aveva portato all’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare, smantellando una organizzazione armata dedita al traffico di stupefacenti operante a Lamezia Terme, sotto il controllo della cosca Giampà. Proprio in quel contesto, i destinatari del provvedimento odierno erano stati individuati come fornitori di narcotico per il gruppo criminale lametino. Nel mese di ottobre scorso, in relazione a quella indagine, erano già state emesse 32 condanne con rito abbreviato, confermando la gravità del quadro criminale. Le indagini hanno fatto emergere una marcata sproporzione tra i beni nella disponibilità degli indagati e i redditi ufficialmente dichiarati.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37441Area Urbana22547Cosenza20628Archivio Storico News20456Provincia19928Italia8040In Evidenza7648Magazine3964

Correlati

Carica altri
S.G.
Altri articoli di S.G.
disabile carrozzina aeroporto generico
Italia

Negato l’imbarco a Valentina, disabile di 25 anni: CNDDU chiede l’intervento...

MILANO - Era stata selezionata per partecipare a “Keep Driven”, un progetto europeo rivolto a giovani con disabilità che prevede una serie di incontri...
Calabria

Concorso esterno con la ‘ndrangheta: nuova condanna a 14 anni per...

PALMI (RC) - Seconda pesante condanna in primo grado per Giancarlo Pittelli, noto penalista calabrese ed ex senatore di Forza Italia, accusato di aver...
nicola fratoianni
Area Urbana

Elezioni Regionali, Fratoianni a Cosenza per sostenere Tridico e i candidati...

COSENZA - Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, sarà a Cosenza giovedì 25 settembre, per una giornata di incontri e appuntamenti pubblici...
Acqua a secco
Area Urbana

Acquedotto Abatemarco: Sorical «domani interruzione fornitura acqua per sospensione energia elettrica»

COSENZA - Niente acqua domani da Cosenza a Rende, fino ai comuni dell'area urbana e della provincia serviti dall'acquedotto Abatemarco. Sorical, negli ultimi due...
Università

Unical: inaugurati nuovi musei hi-tech: Zoologia, Mineralogia e Petrografia. Esperienze immersive...

RENDE - Chi arriva all’Università della Calabria può oggi immergersi, nell’arco di una semplice passeggiata, in un mondo di scoperte che spazia dalle antiche...
Calabria

Operazione “Res Tauro”, il boss “Facciazza” alterava le aste per recuperare...

REGGIO CALABRIA - Dopo la scarcerazione "Pino" Piromalli detto "Facciazza", non ha solo ripreso le redini della cosca ma ha anche alterato le aste...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA