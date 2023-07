Sequestrati 36 chilogrammi di prodotti ittici a un commerciante ambulante

PETILIA POLICASTRO – I carabinieri della Stazione di Petilia Policastro, all’esito di un’attività di controllo svolta nei confronti dei commercianti del centro cittadino, in collaborazione con personale dell’ASP di Crotone, hanno sequestrato amministrativamente, per la successiva distruzione, 36 kg di prodotti ittici ad un venditore ambulante nei confronti del quale è stata elevata anche una sanzione pecuniaria di 1.500 euro, per mancanza del requisito di tracciabilità della merce pronta per la vendita al dettaglio.

