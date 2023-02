Sequestrati 295 kg di prodotti ortofrutticoli: sospesa l’attività

REGGIO CALABRIA – Nei giorni scorsi, a Reggio Calabria, i carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Modena hanno riscontrato diverse irregolarità in materia sanitaria, tra criticità inerenti la conservazione dei prodotti, mancanze del manuale dei controlli – Haccp, e in ordine alla disciplina sanzionatoria della sicurezza alimentare.

In particolare, i militari dell’Arma a seguito di verifica presso un’attività commerciale di prodotti ortofrutticoli, hanno sequestrato 295 kg di prodotti in quanto privi di tracciabilità, successivamente distrutti attraverso l’intervento di una ditta di raccolta rifiuti operante nel capoluogo reggino. Contestate al proprietario dell’esercizio commerciale, diverse sanzioni amministrative per un totale di 7.500 euro mentre l’attività ortofrutticola è stata temporaneamente sospesa.