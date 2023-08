Sequestrata una discarica abusiva di 15 mila metri quadrati

CATANZARO – Nell’ambito della collaborazione tra Polizia Locale e Guardia Costiera nel perseguimento di reati ambientali di diversa tipologia, gli uomini del Nucleo di polizia ambientale del Comando dei vigili urbani, diretto dal tenente colonnello Salvatore Tarantino e quelli dell’Ufficio circondariale marittimo Soverato, diretto dal tenente di vascello Leo Spina, hanno proceduto al sequestro penale di una discarica abusiva dalla ragguardevole superficie di 15.000 metri quadrati, ubicata in un’area al centro/sud del territorio comunale.

Il reato ipotizzato a carico della proprietà, cui ha fatto seguito la denuncia all’autorità competente, è quello di raccolta e deposito non autorizzato in maniera incontrollata di rifiuti speciali potenzialmente pericolosi.

Sull’area, Polizia Locale e Guardia Costiera hanno rinvenuto un po’ di tutto: laterizi e infissi, derivanti da operazioni di demolizione e costruzione, plastica, ferro, auto in disuso, motori e pezzi di ricambio in disuso di autovetture, pneumatici in disuso, elettrodomestici, materiale coibentato, filtri olio, guaina bituminosa e altro.