Sequestrata sala slot clandestina, oltre 200mila euro di multa al titolare

VIBO VALENTIA – Oltre 200mila euro di multa ad un locale abusivo che gestiva una sala slot clandestina. La Polizia di Stato con la Polizia Locale e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno denunciato il titolare. Le misure hanno interessato un locale totalmente abusivo nel quale, già a Febbraio erano stati effettuati dei controlli. Non solo veniva esercitata abusivamente la somministrazione di alcol e bevande, ma il titolare aveva installato una vera e propria sala per il gioco d’azzardo totalmente illegale, con slot non collegate al circuito ufficiale. Per tali fatti il titolare veniva denunciato per frode informatica e esercizio abusivo dei giochi d’azzardo.

In questa settimana poi, la Squadra Mobile, congiuntamente alla Polizia Locale e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è tornata nel locale per notificargli oltre 200mila euro di sanzione pecuniaria per le illiceità rilevate e nell’occasione è stata eseguita una nuova ispezione dell’esercizio riscontrando che il soggetto aveva nuovamente installato altri 3 apparecchi elettronici, tipo “slot machine”, totalmente abusive, oltre a 4 PC riproducenti giochi d’azzardo, come roulette, poker e similis.

Sulla scorta delle evidenze emerse, tutte le apparecchiature sono state sequestrate e così altrettanto gli oltre 1.170 euro di incasso. Il titolare dell’esercizio pubblico è stato nuovamente denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per frode informatica e esercizio abusivo di gioco d’azzardo aggravato, inoltre sono in corso di istruzione ulteriori sanzioni amministrative per le gravi violazioni riscontrate.