Sequestrata area abusiva adibita a discarica con rifiuti pericolosi: denunciato un 48enne

CROTONE – Una vasta area utilizzata come deposito incontrollato di rifiuti è stata sequestrata dai carabinieri in località “Arenella”, nel comune di San Mauro Marchesato, nel Crotonese. All’interno del sito sono stati trovati circa 300 metri cubi di rifiuti accatastati: materiale ferroso, rifiuti urbani e speciali, apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) fuori uso, nonché parti arrugginite di veicoli.

Secondo quanto accertato dai militari, i rifiuti sarebbero stati raccolti in zona con l’impiego di un autocarro. Il titolare dell’area, un uomo di 48 anni, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti: era infatti sprovvisto delle autorizzazioni necessarie allo stoccaggio, così come dei formulari previsti dalla normativa ambientale. Oltre alla denuncia, sono state imposte prescrizioni per la bonifica del sito, che dovrà essere effettuata entro 90 giorni tramite ditte specializzate e regolarmente autorizzate.