Senza proroga del personale PNRR, a rischio i progetti nei Comuni: l’appello dei sindaci alla Meloni

COSENZA – Il gruppo “Se Sei Sindaco”, una comunità che coinvolge nel confronto e nello scambio di idee tutti i sindaci d’Italia, ha deciso di scrivere alla premiere Giorgia Meloni e al ministro degli Affari Europei Tommaso Foti, per porre all’attenzione “una questione di fondamentale importanza per l’efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei nostri comuni. Negli ultimi anni, i Comuni italiani hanno affrontato sfide enormi, impegnandosi a realizzare interventi strategici volti a rilanciare l’economia, migliorare servizi e infrastrutture e, in generale, garantire un futuro migliore per le nostre comunità.

A tal fine, il personale assunto, con contratto di lavoro autonomo, specificamente per l’attuazione dei progetti PNRR ha rappresentato e rappresenta una risorsa preziosa e fondamentale. Tuttavia, molti di questi contratti sono in scadenza e, senza una proroga adeguata, si rischia di compromettere l’intera realizzazione dei progetti. Confermiamo che la presenza di personale qualificato e dedicato è vitale non solo per il buon andamento delle attività progettuali, ma anche per la gestione e il monitoraggio delle stesse, in un contesto in cui la tempestività e l’efficienza sono imprescindibili.

La proroga di tali contratti non solo garantirebbe la continuità delle attività, ma consentirebbe anche una migliore pianificazione e gestione delle risorse da parte dei comuni. Pertanto, chiediamo alle SS.LL. gentilmente di considerare la possibilità di dotare i Comuni dei fondi necessari e di autorizzarli a estendere la durata dei contratti del personale assunto per l’attuazione dei progetti PNRR fino al 30 Giugno 2026, in modo da assicurare che gli obiettivi ambiziosi del piano possano essere raggiunti con successo. Confidando nella Vostra comprensione e nel Vostro impegno per il benessere dei nostri territori, ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che vorrete dare a questa importante questione. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. FIRMATARI Numero di comuni di cui almeno un amministratore ha firmato: 97. Numero di cittadini rappresentati: 427.906″.